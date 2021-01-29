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Sağlık Bakanı'ndan inşaatı tamamlanan Seyrantepe Hastanesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan Seyrantepe Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan Seyrantepe Hastanesi'ni ziyaret etti. Mart ayında hasta kabulüne başlanacak hastanede incelemelerde bulunan Bakan Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı tamamlanan Seyrantepe Hastanesi'ni ziyaret etti. Mart ayında hasta kabulüne başlayacak olan 620 yataklı hastanede incelemelerde bulunan Bakan Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Bakan Koca paylaşımında, “İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe Hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe Hastanemiz Mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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