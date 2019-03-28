Sağlık Bakanlığından sünnet hakkında rapor

Bu raporun ayrıca Türkiye'den sünnet hakkında şu ana kadar yayınlanmış en kapsamlı bilimsel içerik de olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, tek kullanımlık sünnet aletlerinin sağlık teknolojisini değerlendirdiği bir analiz raporu yayınladı. CarthaGenetics ve Türkiye Klinikleri tarafından üstlenilen, Sağlık Ekonomisi Politikası Derneği Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya tarafından koordine edilen değerlendirme analizi raporunda sünnet aletleri sağlık açısından uygunluk ve teknolojik uyumluluk gibi pek çok başlık altında değerlendirildi.

Sağlık Ekonomisi Politikası Derneği Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya konu hakkında şunları söyledi:

“Sünnet uygulaması insanlık tarihi boyunca var olmuş ve olmaya devam edecek, sağlık açısından oldukça önemli faydaları olan kültürel ve dinsel bir uygulamadır. Sünnet uygulaması yıllar içinde değişmiş ve günümüzde tek kullanımlık tıbbi malzemeler ile yapılması gündeme gelmiştir. Gerek kullanım kolaylığı gerek maliyeti gerekse klinik sonuçları açısından uygulayıcılar, tek kullanımlık sünnet aletlerini günlük uygulamalarına sıklıkla eklemeye başlamışlardır. Rapora göre tek kullanımlık sünnet aletlerinin genel olarak geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu gözlenmektedir. Dünyada birçok farklı marka olduğu gibi Türkiye'de de 3 farklı patentli ürün olduğu bilinmektedir. Bu ürünler sıklıkla Türkiye'de kullanılmakta olup, bir miktar ihracat ile satışı da mevcuttur. Ancak Türkiye merkezli firmaların ürünleri gerçek potansiyelini yeterince sergileyememektedirler. Yapılan analizlere göre tek kullanımlık sünnet el aletlerinin Afrika pazarının 2-3 milyar dolar olabileceği tahmin edilmektedir. Bu pazarda Türkiye markalarının yer almasının özellikle sağlık alanında ithalat/ihracat dengesine olumlu etki yapacağı aşikardır. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu firmaların ürünlerinin, Afrika pazarı başta olmak üzere, sünnet işleminin sıklıkla uygulandığı ülkelere ihracatının yapılabilmesi için gerekli destek ve teşviklerin uygulanması gerekmektedir. Özellikle klinik araştırma açısından bu ürünlerin desteklenerek klinik etkililik ve güvenirliliğinin kanıtlanması gereklidir.”

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen raporun editörlüğünü Aydin Yağmurlu, Julide Yıldırım ve Nesrin Çilingiroğlu, yazarlığını Haluk Öztürk, Selçuk Şen, Gülpembe Ergin, İlhan İlkılıç, Hayriye Erbas ve Özge Özmen Korkut yaptı.