Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kariyer günleri gerçekleştirildi

Konferansa çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kariyer günleri düzenlendi. Hamidiye Külliyesi, 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen kariyer günleri etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına kolay adapte olabilmesi ve mezuniyet sonrası rahatça iş bulabilmesi için düzenlenen kariyer günleri 6-7 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamze Cebeci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“İş dünyasıyla bir araya gelecekler”

Öğrencilerin düzenlenen program ile iş dünyasıyla bir araya geleceklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan, “Bu yıl ilk defa düzenliyoruz, 8 yıllık bir kurumuz. Yaklaşık 63 Eğitim araştırma hastanesi, 10'dan fazla tıp fakültesi, 2 eczacılık fakültesi ve pek çok meslek yüksekokulu ve yurt dışında eğitim veren kampüsümüz var. 6-7 Haziran'da yapacağımız bu etkinlikte, 52 profesyonel konuşması yer alacak. Bu organizasyonda öğrencilerimiz, iş dünyasıyla ve kariyer dünyasıyla bir araya gelecek” dedi.