Sağlık çalışanı annelere çocuklarından sürpriz Anneler Günü videosu

Korona virüs ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının çocukları kamera karşısına geçerek annelerinin Anneler Günü'nü kutladı. Pendik Belediyesi'nin hazırladığı videolarda çocuklar, annelerine duygu yüklü mesajlar gönderdi. Sağlık çalışanı anneler de uzun süredir göremedikleri çocuklarının kutlama videolarını izleyerek duygusal anlar yaşadı. Çocuklar, "Annemiz bizim kahramanımız" dedi.

Korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan ve amansızca mücadele eden sağlık çalışanı anneler için Pendik Belediyesi anlamlı bir adım attı. Kamera karşısına geçen çocuklar, annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak onlara duygu dolu mesajlar gönderdi.

Çocuklarıyla uzun süredir bir araya gelemeyen sağlık çalışanı anneler, çocuklarının Anneler Günü'nü kutladıkları ve kendilerini çok özlediklerini belirttikleri videoları izleyerek duygusal anlar yaşadı.

Pendik Belediyesi, çocukların belediye desteğiyle aldığı çiçek ve hediyelerin sağlık çalışanı annelerine ulaşmasını sağladı. Pandemi süresince evlerine gidemeyen anneler sürpriz karşısında şaşırdı. Çocuklarının Anneler Günü mesajını izleyen sağlık çalışanı anneler duygusal anlar yaşarken bir an önce pandeminin sona ermesi temennisinde bulundu. Çocuklar mesajda “Annemiz bizim kahramanımız” dedi.