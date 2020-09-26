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Sağlık çalışanını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maske takmadığı için sağlık çalışanı tarafından uyarılmasının ardından hastane personeline saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske takmadığı için sağlık çalışanı tarafından uyarılmasının ardından hastane personeline saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.


İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastane girişinde sağlık çalışanı tarafından maske takmadığı için uyarılan şahıs hastane personeline saldırmıştı. Darp esnasında hastane personelini gözünden yaralayarak ameliyata alınmasına sebebiyet veren Furkan T. İsimli şahıs ifadesi alındıktan sonra Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nden çıkartılarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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