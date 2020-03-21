İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına 3. günde de tam destek

İstanbullular üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.

00'de sağlık çalışanlarını alkışladı. Polis ekipleri ise 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için siren çaldı.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.