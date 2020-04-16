İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Korona virüs mücadelesinde en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına destek her gün çığı gibi büyüyor.

Çekmeköy Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.



Çekmeköy Belediyesi ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçti. Belediye, korona virüs salgını nedeniyle yoğun olarak çalışan ve ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının ev hasretini dindirebilmek için Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde gece mesaisinde görev yapan yüz sağlık personeline her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor. Hazırlanan çorbalar belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kapalı kâselere konularak çalışan sağlık personellerine ikram ediliyor. Bu uygulamadan sağlık çalışanlarınında oldukça memnun olduğu görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.