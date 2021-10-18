‘Sağlık Elde Başlar Projesi' Covid-19 döneminde hız kesmeden devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi ile özel bir hastane iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Sağlık Elde Başlar Projesi' covid-19 döneminde bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi ve özel bir hastane iş birliğiyle yürütülen “Sağlık Elde Başlar Projesi” 5'inci yılında da hız kesmeden devam ediyor. İlçede bulunan 14 ilköğretim okulundaki 5 binden fazla çocuğa el yıkama alışkanlığı kazandırılmak istenen proje, hem çocukların daha sağlıklı olması hem de korona virüs salgınını azaltmak amacıyla önem taşıyor.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla da Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen el yıkama eğitimine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt katıldı.

“Sağlık Elde Başlar Projesi”nin güzel sonuçlar verdiğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Biz Zeytinburnu Belediyesi “Sağlık Elde Başlar Projesi”ne beş yıl önce başlamıştı. Bu proje kapsamında her yıl bütün ilkokullara sınıflarda mobil bir lavaboyla uygulamalı olarak el yıkamayı öğretiyoruz. Bu proje salgın dönemiyle daha büyük bir anlam kazandı. Bu yıl da Zeytinburnu'nda 14 ilkokulda yaklaşık 5 bin öğrenciye bütün sınıflara girerek uygulamalı olarak el yıkamasını, iş birliği yaptığımız üniversitenin hocaları ile birlikte anlatacağız ve ayrıca bu yaklaşık 5 bin öğrencimize örnek bir hijyen seti armağan edeceğiz. Biz bundan çok iyi geri dönüşler alıyoruz, çok da memnunuz ama covid-19 salgınından önce başlamış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Süda Tekin, “El yıkamak çok önemlidir. İlk olarak farkındalığı arttırmak için 2008 yılında Dünya El Yıkama Günü olarak 15 Ekim belirlenmiştir ama biz biliyoruz ki hastalıklardan korunmak için en önemli, en ucuz, en ulaşılabilir, en güvenli yöntem el hijyenidir. El hijyenini iki türlü yapabiliriz. Pandemi döneminde de öğrendik biliyorsunuz ya el antiseptikleriyle alkolle ovarak yapabiliriz ya da su ve sabuna dokunarak yapabiliriz. Su ve sabun çok rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir durum. Biz gelecek ellerimizde diyoruz, daha doğrusu el yıkama gününün teması bu. Sağlıklı bir nesil geliştirmek için çok basit bir yöntemi uygulayabiliriz. Toplumdan edinilmiş enfeksiyonlar, yine hastaneden edilmiş enfeksiyonlar sadece el hijyenini sağlamakla yüzde 50-60 azaltılıyor. Hem ölümler engellenmiş oluyor bir şekilde hem de daha az hastalanarak korunma çok daha önem kazanmış oluyor” ifadelerine yer verdi.

Hem okulda hem evde ellerini sık sık yıkadığını söyleyen 6 yaşındaki, Ali Tosun Ay, “Ben her zaman okuldan geldiğim zaman hemen koşa koşa banyoya gidip ellerimi güzelce yıkıyorum. Sabun alıyorum, bileklerimi yıkıyorum 20 saniye sonra duruluyorum. Hasta olmamamız için hem okula gelip öğrenmemiz için” dedi.

Her iş yaparken ellerin yıkanması gerektiğini belirten Nehir Aydoğdu, “El yıkama çok önemlidir. Tuvaletten çıktıktan sonra, tuvalete girdikten sonra eller yıkanmalıdır. Yemek yedikten sonra da el yıkanmalıdır. Bu çok önemlidir, Dünya El Yıkama Günü de şok önemlidir” dedi.