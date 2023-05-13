Sağlık emekçileri unutulmadı

Esenyurt Belediyesi, Ebeler ve Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Halk sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçıları aile sağlığı merkezlerinde ziyaret eden ekipler, günlerini kutlayarak, onlar için hazırlanan hediyeleri de verdi. Anlamlı ziyaretten dolayı duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden hemşireler ve ebeler Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Esenyurt'taki sağlık çalışanlarının göz ardı edilmediğini söyleyen sağlık çalışanı Sevim Orbay, “Hemşirelik haftasında Esenyurt Belediyesi'nin yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Sağlıkçıları unutmamanız bu konuda beni ve arkadaşlarımı çok memnun etti. Sizlerin yanımızda olmasının farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a kendim ve sağlıkçı arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.