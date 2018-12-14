Sağlık hizmetleri son 4 yılda toplam 110 bin 611 kişiye ulaştı

Eyüpsultan Belediyesi Sağlık Hizmetleri Birimi, Eyüpsultan'da yaşayan tüm vatandaşlara sağlık hizmetleri sunuyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığı için her alanda çalışmalarına devam ediyor. 4 yılda toplam 69 bin 998 kişiye ulaşan poliklinik hizmetleri, muayene edilen vatandaşların ilaç ve reçetelerini düzenliyor. Birinci basamak tedavileri yapılan vatandaşlar, ileri tetkik ve tedavileri için gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Vatandaşa evinde hemşirelik hizmeti

3 bin 833 kişiye ulaşan evde hemşirelik hizmetleri, Eyüpsultan'da ikamet eden ve başvuru yapan hasta vatandaşların evlerine giderek sağlık kuruluşunda verilen serum, enjeksiyon, sonda ve pansuman gibi tedavilerini yapıyor. 4 yılda 14 bin 332 kişiye ulaşan Hemşirelik Hizmetleri vatandaşa sağlık alanında yardımcı olmaya devam ediyor.Ayrıca, bugüne kadar toplam 842 kişiye evde muayene hizmeti veren Sağlık Hizmetleri Birimi, vatandaşlara evlerinde doktor hizmeti veriyor.

“Hoşgeldin bebek” projesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eşi Tülay Aydın, “Hoşgeldin Bebek” ziyaretlerine devam ediyor. Tülay Aydın, yeni dünyaya gelen bebeklere “Hoşgeldin” derken ailelerine çeşitli hediyeler veriyor. Bunun yanında annelerin bebek sağlığı ve gelişimi konusunda temel bilgiler edinmesi sağlanıyor ve ailelere Bebek Sepeti hediye ediliyor.

Hasta nakil hizmetleriyle vatandaşın yardımına koşuyor

Ayrıca hasta nakil ve ambulans hizmetleriyle, Eyüpsultan'da yaşayan ve hastaneye gidemeyecek durumda olan hastaları evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bittikten sonra da sağlık kuruluşlarından alıp evlerine naklediyor.

Vatandaşın en acı gününde yanında

Cenaze Hizmetleri kapsamında cenazesi olan ailelerin en acı gününde yanında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, vefat edenlerin cenaze muayenelerini yapmak üzere bulunduğu yere giderek defin izin belgelerini düzenliyor. Ayrıca, şüpheli görünen cenazeleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale ediyor. Taziye ve ikram için de günlük cenaze bilgilerini Eyüpsultan Belediyesi'nin ilgili Müdürlüklerine iletiyor.

Hizmet Ve Yardımlar İçin Nasıl Talepte Bulunulur?

Hasta olan vatandaşların muayene için direk Sağlık Hizmetleri Birimine gelip muayenelerini olabiliyor.

Evde Muayene, Evde Hemşirelik, Hasta Nakil/Ambulans, Diyaliz Nakil/Servis ve Hoşgeldin Bebek ziyareti hizmetlerinden yararlanabilmek için ise 444 04 47-48 nolu telefondan talepte bulunmaları yeterli oluyor.