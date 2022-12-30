Sağlık öğrencilerinin “Beyaz Önlük” heyecanı

Sağlık personelleri için anlamı büyük olan törene yoğun ilgi gösterildi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümü öğrencilerine önlükleri giydirildi. Geleceğin sağlık personelleri için manevi anlamı olan törende öğrenciler mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşadı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından açılış konuşmalarını törene katılan Rektör Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Hecer yaptı.

“Ülkemizdeki her canlı hizmetlerinizle sağlık bulacak”

Törende konuşan Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayrettin Akkaya; “Ülkemizde bulunan her canlı sizlerin sağlık alanında yapacağınız çalışmalar ve hizmetlerle adeta sağlık bulacaklar. Farklı bir alanda çalışıyorsunuz insan gibi bir canlıya hizmet edeceksiniz. Bu canlıya hizmet ederken hiçbir şekilde ayrım yapmadan hizmet edeceksiniz. Bu hizmetleri yapabilmek için her şeyden önce insanı ve kendinizi sevmeniz lazım. Önce kendi iç huzurunuzu sağlayacaksınız ki diğer canlılara hizmet edebilirsiniz. Kendinizi bildiğinizde merak edeceksiniz böylelikle okuma ve öğrenme merakınız devam edecektir. Sizler bizim bugünümüzsünüz. Siz bugünlerinizi layıkıyla iyi değerlendirin. Bugün de sizin gününüz ve hepinize kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Beyaz önlük sağlık personelinin cübbesidir”

Konuşmasında sağlık personeli için beyaz önlüğün anlamına vurgu yapan Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Hecer; “Beyaz önlük sağlık personelinin üzerine geçirdiği cübbedir. Sağlık kadar saflığın da temsil edilmesinin yanı sıra herhangi bir ayrım yapmadan hizmet etmek demektir. O yüzden anlamı çok büyüktür. Beş bölümle yolumuza devam ediyoruz. Büyüyen ve gelişen bir üniversiteyiz. İyi ki bizim okulumuzu ve sağlık alanını seçtiniz. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.