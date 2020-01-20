“Sağlık Sektöründe Nitelikli İstihdam” eğitimi

Eyüpsultan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte başkan yardımcıları, Özel Rami Hastanesi ortakları Mustafa Erdem, Kamil Çolak, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfü Şimşek, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik edip, sertifikalarını takdim eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sağlık sektöründe ilçe olarak eksikliklerinin olduğunu vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “Bir SSK hastanemiz var neredeyse elli altmış yıllık onun dışında kısmi olarak Bezmialem Hastanemiz var. O yüzden göreve geldiğimde Özel Rami Hastanesi'nin inşaatının bitme aşamasında olduğu bilgisi bana gelince kendileri ile hemen irtibata geçtik. Kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk ve inşaatın tamamlanma aşamasında da bu görüşmelerimiz devam etti. Bu süreçte yine eleman konusunda da karşılıklı istişarelerde bulunduk ve ortaya bu manzara çıktı. Biz istihdam konusunda en yukarıdan başlayarak her hafta iş çevreleri ile görüşmelerimize devam ediyoruz.”

“Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman lüzumsuz bir yatırım değildir”

Başkan Köken açıklamasının devamında, “Bu eğitime aracı olmamızın nedenlerinden birisi de ‘ne iş olursa yaparım abicim'likten kurtulmamız. Böyle bir laf gelişmekte olan bir ülke için zuldür. Bizim gençlerimize ‘bu konuda iyiyim'i dedirtmemiz lazım. En iyi hemşireliği, hastabakıcılığı biz yaparız dediğimiz gün daha da ileri gitmiş oluruz. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman lüzumsuz bir yatırım değildir. İnşallah aldığınız eğitimler sayesinde daha güzel hizmetler verirsiniz” ifadelerini kullandı. Sertifika töreni sonrası Özel Rami Hastanesi ortakları Mustafa Erdem, Kamil Çolak Başkan Deniz Köken'e sağlık sektörüne istihdam konusunda sundukları katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Eyüpsultan Belediyesi'nin İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'ne başvuruda bulunup “Sağlık Sektöründe Nitelikli İstihdam” eğitimini başarıyla tamamlayan 160 kişi, Özel Rami Hastanesi'nin ihtiyaç duyulan bölümlerine yerleştirilecek.