Sağlık sektörüne yapılan yatırımlarda en çok şehir hastaneleri konuşuldu

Son yıllarda adından en fazla söz ettiren yatırım ise şehir hastaneleri oldu. Şehir hastaneleri ile alakalı son üç yıl 15 bin 836 adet haber yapıldığı görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, hastanelerle alakalı basına yansıyan haber adetleriniinceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre son 3 yıl içerisinde hastanelerle alakalı yapılan basın haber adedinin 247 bin 660 olduğu görüldü. Yıllara göre bakıldığında ise bu sayı 2017 yılında 94 bin 814 olurken, 2018 yılında 94 bin 486, 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 58 bin 360 olarak kayıtlara geçti.

Ajans Press'in, Sağlık Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2017 yılında açıklanan son verilere neticesinde Türkiye'de bin 518 hastane olduğu görüldü. Bu hastanelerinde 879'u Sağlık Bakanlığı'na bağlı iken 68'inin üniversite, 571'inin ise özel hastane olduğu kaydedildi. Türkiye'deki en çok hastanenin ise 238 adet ile İstanbul'da olduğu saptandı. Bu sayı Ankara'da ise 87 olurken İzmir'de 58 adet hastane olduğu belirlendi.