Sağlık start-up'larının yenilikçi çözümleri yarışıyor

Siemens Healthineers bünyesinde kurulan ve gençlere disiplinler arası bir ortamda inovasyon oluşturma imkanı sunmayı hedefleyen Innovation Think Tank (ITT) ve Siemens Healthineers Technology Accelerator iş birliğiyle oluşturulan InnovationThinkTank Start-up Network (ITT-STN) ilk etkinliğini Haziran ayında gerçekleştiriyor. Sağlık teknolojileri ve dijital sağlık girişimcilerini yatırım ekosistemine dahil etmek amacıyla Innovation Think Tank ev sahipliğinde Siemens Healthineers Türkiye ve Volitan Global iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 28 Mayıs olduğu belirtildi. Innovation Think Tank, Siemens Healthineers ve Volitan Global, küresel sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla güçlerini birleştirerek belirledikleri start-up'lara yatırım ve iş birliği fırsatları sunarken start-up'ların oluşturulması ve yönlendirilmesi konularında birlikte çalışmak için bir Niyet Mektubu imzaladı. 9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek ilk ITT-STN etkinliğinde pandemiyle birlikte sağlık hizmetlerinde önemi artan inovasyon çalışmaları, Türkiye'deki inovasyon ekosistemi ve sağlık teknolojileri ile dijital sağlık alanlarında ilgi uyandıracak teknolojiler ve iş modelleri yarışacak. Finale kalan start-up‘ların sunumları ve değerlendirilmelerinin ardından kazananlar için bir ödül töreni düzenlenecek.

İnovatif fikirler ve start-up'lar için destek

ITT-STN etkinliğinin amaçları arasında sağlık teknolojileri ile dijital sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren ve bu iş modellerinde gelecek vadeden mevcut start-up'lara rehberlik ederek platformun yatırım ekosistemine erişim sağlamalarına yardımcı olmak yer alıyor. Katılımcılar, alanında uzman isimlerden koçluk ve mentorluk destekleri alacak. Ayrıca seçilen start-up'lar ile Volitan Global ve Siemens Healthineers ekipleri arasında bağlantı kurulacak.

Yapılacak değerlendirme sonucunda ilk 3'e girenler Volitan Global'in Medical Valley Almanya ve Aescuvest ile kurduğu 10x Health Investment Club yatırım havuzuna girecek. Uzman isimlerden koçluk ve mentorluk desteği almanın yanı sıra eITT 2021 etkinliğine de katılabilecekler.

ITT-STN ödülü için kimler yarışabilir?

Yarışmaya sağlık teknolojileri ve dijital sağlık alanlarında faaliyet gösteren start-up'lar, POC (kavram kanıtlama) aşamasına gelmiş, gelecek vadeden start-up sahibi girişimciler, öğrenciler ve araştırmacılar katılabiliyor. Son başvuru tarihi 28 Mayıs 2021 olan ITT-STN etkinliğine katılmak isteyenler başvurularını siemens-healthineers.com.tr adresi üzerinden “Öne Çıkanlar” sekmesinden yapabileceği belirtildi. Ayrıca bir fikri ticarileştirme sürecini öğrenmek isteyen girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, yatırımcılar ve herhangi bir alanda faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin liderleri de başvuru formunu doldurarak etkinliğe izleyici olarak katılabiliyor.