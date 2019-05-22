İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık turizminde Türkiye ilk 5 te

Dünyada sağlık turizminin son 10 yılda hızla geliştiğini belirten Dr.

Burak Kapılı, “Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmıştır” dedi.


Turizm sektörünün 12 aya yayılma ve istihdam oluşturma hususunda çok önemli bir hizmet sektörü olduğunu ifade eden Dr. Burak Kapılı, “Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye'dir” diye konuştu.


Ülkemizde sağlık turizmi önümüzdeki yıllarda gözde bir hale geleceğini vurgulayan Dr. Burak Kapılı, “Devlet destekli yapılanmaların yanında özel sektörde bu amaçla hazırlıklarını yapmaya başladı. Ülkemize en çok Avrupa ve Arap ülkelerinden hastalar gelmektedir. Ancak bu akış esnasında ortaya yeni bir sorun daha çıkmaktadır; "dil" Bu yüzden büyük hastanelerin çoğu artık bünyesine sadece ingilizce değil, Arapça, Flemenkçe, Almanca bilen personel ve hekimler istihdam etmektedir” şeklinde konuştu.


Dentapol Kliniği Baş Hekimi Dr. Burak Kapılı "Yurt dışından gelen hastalarımıza daha nitelikli hizmet vererek ülkemize faydalı olmak konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sağlık turizminde her şey; Sağlık Bakanlığı ve diğer uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon belgesi alarak başlıyor. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra biz de artık kliniğimizde sadece tek yabancı dil bilen personel değil, İngilizce, Arapça, Almanca bilen Hekimler istihdam etmeye başladık." şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.