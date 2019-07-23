Sağlık yatırımlarında yangından korunma

ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, "Aşırı gerilim sönümleyici ve yeni nesil parafudrların var olan tesislerde de hayata geçerse; yıldırım ve trafo patlaması dahil elektronik kartlar zarar görmeyecek ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların önün geçilebilecektir“ dedi.

Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, dernek olarak 20 Haziran 2019 tarihinde, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, Sağlık Tesislerinde Yangın Önleme, Yangından Korunma ve Yangına Müdahale kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldıklarını belirtti.

Yurttaş, çalıştayda ele alınan konularla ilgili olarak, Katılımcıların bundan sonra planlanacak her ölçekteki sağlık tesislerinde, uygulamalara esas olacak teknik şartnamelerde, projelere temel olacak görüşleri yazılı olarak istenerek, Bakanlığın konuyla ilgili hassasiyeti bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Elektrik yangınlarını ve hasarlarını önleme amacıyla kurulmuş derneğimiz, elektrik konusunda yaşanabilecek arıza ve olası yangın risklerini önlemek amacıyla, var olan sorunları tespit ederek, varsa yönetmelikler çerçevesinde teknolojilerin uygulanmasını, sorunu çözecek teknoloji yoksa veya yerli değilse, Ar-Ge yapmaktadır.

Sonuçların elektronik kart yanmaları ve yangınlara engel olmadığı açıkça ortada

3.12.2003 tarihli 25305 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği”ne göre kullanılması gereken koruma tedbirlerinden, “Parafudr, darbe koruma düzenleri ve diğer aşırı gerilim sönümleyicilerin seçimi” maddesinin, sorumluluğunuzdaki yapılarda B sınıfı parafudr kullanımı ile koruma yapılmaya çalışıldığı ve sonuçların elektronik kart yanmaları ve yangınlara engel olmadığı açıkça ortadadır“ diye konuştu.

Araştırmalarını neticesinde, elektriğin temelinde var olan iki temel öğeden; akım ile ilgili tedbirler mevcut iken, gerilim ile ilgili tedbirlerin güç kaynağı ve regülatör gibi lokal ve asıl amacından uzak şekilde kullanıldığını tespit ettiklerini belirten Yurttaş şu önerilerde bulundu:

"Tespitlerimiz üzerine Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçip, durumu belge ve bilgileriyle arz ettikten sonra, 59180707-755.01- sayılı yazı ile KÖİ Proje Daire Başkanlığı tarafından “Şehir Hastaneleri” projelerinin ihale dökümanı Elektrik İşleri Şartnamesine “0,4kV LV panellerine (ana dağıtım panolarına) maksimum korumalı pano montajına uygun LV parafudrları ve aşırı gerilim sönümleyicileri temin edilmelidir” ifadesi eklenmiştir.

Bu ifade ve uygulama ile, aşırı gerilim sönümleyici ve yeni nesil parafudrların var olan tesislerde de hayata geçmesi durumunda;

Yıldırım ve trafo patlaması dahil elektronik kartlar zarar görmeyecek ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların önün geçilebilecektir.

Nötr kopması gibi durumlarda, dengesiz yüklerde meydana gelen faz-nötr ardı potansiyel farkın 220V seviyesinden, 400V seviyesine kadar çıkması engellenecektir.

Yaşam destek ünitesi, ameliyathane gibi elektriğin hiçbir surette anlık olarak kesilmemesi için kullanılan UPS'lerin korunması sağlanacaktır.

UPS'lerin aşırı gerilimler sebebiyle, akü ömürlerinin kısa sürmesi ve arıza risklerini minimize etmesi sağlanacaktır.“