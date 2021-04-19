Sağlıklı gıda ürünleri, ‘Butik Lezzet Günleri'nde tüketiciyle buluştu

Sağlıklı gıda ürünlerinin yer aldığı ‘Butik Lezzet Günleri' Akasya AVM'de başladı. Etkinlik 23 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Bahar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye hazırlanırken bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için sağlıklı besinlerin tüketilmesi önemli. Şekersiz, glütensiz, fermente, ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer aldığın Akasya Butik Lezzet Günleri, 2021 yılının bahar aylarını sağlıkla geçirmek için yoğun istek üzerine ikinci kez düzenleniyor.

Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren veya sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için birbirinden özel butik markaların bir araya geldiği etkinlik, 23 Nisan tarihlerine kadar devam edecek. Etkinlikte doğal gıda ürünlerinin satışı olacak.