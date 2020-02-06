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“Sağlıklı Yaşam Karavanı” okul yollarında

Eyüpsultan Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam Karavanı” ile herkese dokunmaya devam ediyor.


Her hafta 3 okulu ziyaret eden Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenleri, Eyüpsultan İslambey'deki Halit Derviş İbrahim İlkokulu'nda öğrencilerin vücut kitle indeksi ölçümlerini gerçekleştirdiler. Sağlık kontrolünden geçen öğrencilerin boy, kilo, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.



10 okulda 4 bin 714 öğrenci sağlık taramasından geçti


Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçedeki obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında bugüne kadar 10 okulda 4 bin 714 öğrenci sağlık taramasından geçti.



Başkan Deniz Köken, sağlık taramalarına katıldı


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Halit Derviş İbrahim İlkokulu'nda yapılan sağlık kontrollerine katılarak, yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Deniz Köken, sağlık kontrolleri sonrası okul bahçesinde oyun oynayan öğrencilerle, voleybol ve futbol oynayarak onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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