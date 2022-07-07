Sagra ilk konsept mağazasını açtı

Çikolata çeşmesiyle ünlü Sagra, yenilenen tasarımı ve tatlarıyla, ‘Dünya Çikolata Günü'nde, ilk konsept mağazasını açtı. Sanatsal detaylarıyla dikkat çeken mağaza, geleneksel lezzetlerinin yanı sıra yenilikçi menüsüyle çikolata sevgisini deneyime dönüştürüyor.

Sagra, İstanbul'daki ilk konsept mağazasını 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde Galataport'ta açtı. Yeni mağazasında, geçmişi ve geleceği kucaklayan bir konsept oluşturan marka, ünlü çikolata çeşmesini de ziyaretçileri ile buluşturdu. Eskiden olduğu gibi, markanın farklı lezzetini çeşmeden kavanoza dolduran konuklar, özel çikolata barında kendi çikolatalarını usta şeflerle birlikte hazırladı.

Kıyafetler Arzu Kaprol imzalı

Yapılan açıklamaya göre, mağaza çalışanlarının kıyafetleri, ünlü modacı Arzu Kaprol tarafından hazırlandı. Kaprol, kıyafetleri markanın geçmişle geleceği buluşturan yeni marka algısını yansıtan bir konseptte tasarladı. Mağaza çalışanlarının kullanacağı aksesuarlar ise fındık kabuğundan üretildi.

Yeni konseptte sürdürülebilirlik ön planda

Kullanılan ürünlerden enerji tasarrufuna kadar sürdürülebilirliği ön plana alan Sagra'nın yeni mağazasında tamamı doğal sertifikalı bitki çayları satışa sunuluyor. Ayrıca paket servislerde ahşap çatal-bıçak setleri kullanılıyor. Kahve makinalarında da ısıtma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş sulardan elde edilen ısı kullanılarak, enerji kaybı minimum seviyelere indiriliyor.