Saha ekipleri zamanlarının yüzde 65'ini boşa harcıyor

Bu kayıpta en büyük gerekçe dağınık iletişim süreçleri olurken, saha ekiplerinin dijitalleşmesiyle verimlilikte yüzde 40'a varan artış sağlamak mümkün.

Şirketlerin satış hedeflerine ulaşmasında büyük paya sahip olan saha çalışanlarının sayısı Türkiye'de 800 bini aştı. Sahadaki ekiplerin yönetiminin dijitalleşmesi ve işgücünün doğru koordine edilmesi ise verimlilikte ciddi bir artış sağlıyor. Saha çalışanları için Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümü sunan yerli yazılım firması Ekmob'a göre saha çalışanları zamanlarının yalnızca yüzde 35'ini asıl görevleri olan satış faaliyetleri için kullanıyor. Verimsizlikte en büyük neden yüzde 20 ile dağınık iletişim süreçleri olurken, planlama süreçlerindeki yetersizlik yüzde 15 ile ikinci sırada yer alıyor. Saha çalışanları ayrıca zamanlarının yüzde 30'unu adres araması, raporlama ve diğer nedenlerle kaybediyor. Ekmob'un 2018 verilerine göre, saha ekipleri ziyaretlerinin yarısından fazlasını plansız gerçekleştiriyor, ortalama bir saha çalışanı günde 3,7 ziyaret gerçekleştiriyor ve bir ziyaretin ortalama süresi 34 dakika. En çok kullanılan mobil cihaz ise Android sistemli akıllı telefonlar.

"Saha ekiplerinin satışa odaklanması binlerce liralık tasarruf sağlıyor"

Ekmob'un Kurucu Ortağı Sunay Şener farklı şirketlerden binlerce saha çalışanının anonimleştirilmiş verilerini analiz ederek ulaştıkları sonuçları paylaştı: “Araştırmamıza göre, saha ekiplerinin koordinasyonunu dijital yöntemlerle sağlayan şirketlerin yeni müşteri kazanım oranı ortalama yüzde 20 artıyor. Aynı zamanda saha ekiplerinin performansında yüzde 22, yapılan ziyaretlerdeki verimlilikte ise yüzde 30 artış görülüyor.

Saha çalışanlarına yönelik geliştirdikleri yazılımlarla iş süreçlerini daha verimli hala getirdiklerini belirten Şener, "Geliştirdiğimiz yazılım ekiplerin ziyaret kalitesini ve verimliliğini ölçerken, müşteri kazanım oranını ve sadakatini artırıyor. 10 kişilik bir saha ekibinin verimliliğinin yüzde 30 artması, ekip maliyetinde yıllık 270 bin lirayı aşkın tasarruf sağlıyor" dedi.

Saha ekipleri yazılımlara emanet

Perakendeden bankacılığa, sağlıktan enerjiye kadar birçok farklı sektörden şirketlere hizmet sunan Ekmob'un, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce saha çalışanı tarafından kullanıldığını belirten Şener, "Şirketlerin en büyük sorunlarından olan saha ekiplerinin dağınık iletişim araçları kullanması, sipariş bilgilerinin farklı kaynaklardan toplanması ve takip sistemlerinin yetersizliği verimsiz işgücü yönetimine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Sahada hizmet veren şirketler için uçtan uca çözüm sunduklarını belirten Sunay Şener, "Bulut tabanlı ve SaaS modeliyle sunulan Ekmob, saha operasyonu olan şirket yöneticilerine, ekiplerini etkin yönetim ve izleme olanağı sağlarken, çalışanların da iş planlarını çok daha verimli gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. ING Bank, BAT, TEMSA, LG, Fıratpen, Pirelli ve Zingat.com gibi büyük markaların saha operasyonlarının yanı sıra binlerce KOBİ'ye de destek veriyoruz" dedi.