SAHA İstanbul 620 üyeye ulaştı

SAHA İstanbul üye sayısını 6 yılda 620'ye ulaştırdı.

SAHA İstanbul, kuruluşunun 6'ncı yılında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin küresel gücünü belirleyen başlıca faktörler arasında yer alan savunma sanayinin “milli ve yerli üretim”e katkısını sürdüren kümelenme; kurulurken 27 olan üye sayısını, 6 yılda 620'ye ulaştırdı. “Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı kendimize dert edindik” diyerek, kümelenmenin kurulduğu ilk günden bu yana çalışmalarını aktaran SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Savunma sanayisinde milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için çıktığımız yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa'nın en büyük ikinci kümelenmesi olarak üyelerimizle savunma sanayimizde bu zamana kadar birçok ilke imza attık. SAHA İstanbul bünyesinde, Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi'ni (MİHENK) kurarak, Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke olma gururunu ülkemize yaşattık. Sektörün istihdam ihtiyacını iyi belirleyip, nitelikli yöneticiler yetiştirmek için SAHA Akademi'yi kurarak, 2019'da ilk MBA programını başlattık ve İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 ilde merkez açtık. Ayrıca MBA programımız ile 5 yılda, dünyada ilk 10 MBA'den biri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“620 üyesiyle savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltıyor”

Savunma ve havacılık sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmak kadar ihracatın artırılmasının da son derece önemli olduğunu söyleyen Keleş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Ayrıca 620 üyemizle ihracata odaklanıyoruz ve ülkemizin savunma sanayisinin ihtiyacının yanı sıra müttefik olduğumuz ülkelerin de ihtiyacına özel teknolojiler geliştiriyoruz. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen ve artık Türkiye olarak sonuçlarını somut olarak görmeye başladığımız Milli Teknoloji Hamlesi 2021 yılında da yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere ulaştı. Üyelerimizle 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında; savunma ve havacılık yurt dışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara, savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 19,7 milyar dolara ve nitelikli istihdamının 81,5 bine ulaşması hedefinde katkı sağlıyoruz. Üyelerimize tersaneleri, askeri tesisleri ve fabrikaları ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz ve bu kurumlarla yakın temas sağlıyoruz. Üyelerimizi sadece taleple buluşturma değil aynı zamanda ülkede üretilemeyeni üretebilmek adına projelerde de buluşturarak, milli üretim yeteneklerini konsolide ediyoruz. Üyelerimiz arasındaki ticareti geliştirici platformlar oluşturuyoruz. Yerli ve yabancı pek çok ana yüklenici firma ile firmalarımızı buluşturan B2B görüşmeler yapıyoruz. Yeni nesil sanayi kümelenmemizle, Milli Teknoloji Hamlesi'ne en etkin desteği sunan STK olarak, ülkemizi savunma sanayisinde hak etiği noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz.”