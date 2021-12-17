Sahan Ataşehir'de çocuklar mutfakta

Sektöründe ilkleri gerçekleştirmeyi kendine misyon edinen ve her konuda öncü olan Sahan Grubu'nun Ataşehir şubesinde yer alan ve yenilenen çocuk oyun alanı içerisinde ölçüleri çocuklara göre uyarlanan profesyonel bir mutfağı hayata geçirdi. Çocuk mutfağında minikler yemek yapmanın inceliklerini öğrenirken Türk mutfak kültürünü de yakından tanıyor.

Uzman şeflerin gözetiminde mimikler kolları sıvayarak girdikleri mutfakta bir birinden güzel yemeklere imza atıyor. Çocuk mutfağının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan; Türk mutfağını gelecek nesillere daha iyi anlatabilmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek Türk mutfağının nesilden nesile aktarılan önemli bir değer olduğunu ve oyun alanı sayesinde yılbaşı gecesi ve özel günlerde misafirlerimiz damak çatlatan lezzetlerimizin keyfini çıkartırken onlara rahat bir ortam sağlamak amacıyla bu projeyi sektörde ilk defa Sahan grubunun hayata geçirdiğini belirtti.

Çocuklar mutfakta

Sektöründe ilkleri gerçekleştirmeyi kendine misyon edinen ve her konuda öncü olan 'SAHAN grubu Ataşehir' şubesinde yer alan ve yenilenen çocuk oyun alanı içerisinde ölçüleri çocuklara göre uyarlanan profesyonel bir mutfağı hayata geçirdi. Özellikle yılbaşı akşamları ve tüm özel günlerde misafirlerimizin rahat etmesi ve daha fazla konfor alanı sağlamak amacı ile yola çıkılarak kurulan oyun alanın içerisinde yer alan çocuk mutfağında Çocuklar sebze ve meyvelerin yıkanıp ayıklanmasına kadar her türlü işlemi şeflerin gözetiminde yapıyor pişirme aşamasına geldiğinde şeflere teslim ederek pişmesini bekliyorlar.

Mutfağa ilgi büyük

Çocuklar kendileri için yapılan bu özel mutfakta yiyecek ve içecekleri tanırken şeflerin yardımıyla Türk mutfağına ait ürün ve yemekleri öğreniyorlar. Aynı zamanda Çocuklar oyun alanında ve eğitmenler eşliğinde eğitici, öğretici oyunlar oynarken Karakoe odasında dans ederek ve eğlenerek şarkılar söylüyor sinema odasının doyasıya tadını çıkartıyorlar.