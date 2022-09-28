Sahibinin yeni aldığı aracı hırsızlar soydu

Küçükçekmece'de iki kişi, sahibinin yeni aldığı aracı soyup kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre şüpheliler, sokağa gelen iki iki lüks aracı gözüne kestirdi. Etrafı gözetleyen şüpheliler kimsenin olmadığını anlayınca aracın ön sol ve sağ camını kırdı. Hırsızlar daha sonra aracın ön kısmında bulunan NTB ekran ve hayalet göstergeyi çaldı. Yaklaşık 10 dakika içinde aracın ön kısmını hurdaya çeviren hırsızlar, çaldıkları malzemelerle birlikte kayıplara karıştı.

Hırsızları fark eden komşular, araç sahiplerini uyandırdı. Daha sonra durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araç sahipleri karakola giderek şikayette bulundu

Aracı yeni aldıklarını anlatan Yeşim Genç, “Sabah saat 04.00 sıralarında girmişler. İki kişiler, ilk önce bakıyorlar, sonra içeri girip arabanın için komple söküyorlar. Biz de hiçbir şekilde bir şey duymadık. Komşularımız haber verdi, aşağı indik. Bayağı bir üzüldük, bayağı bir zarar vardı. Eşim daha iyi bilir ama 60-70 bin TL zarar var. Sonrasında polisi çağırdık, inceleniyor, araştırılıyor. İnşallah hırsızlar yakalanır. Aracı yeni almıştık, satışını pazartesi günü alacaktık” diye konuştu.