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Sahil Güvenlik ekipleri Büyükada'da rahatsızlanan vatandaşın yardıma koştu

Büyükada’da solunum yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan bir vatandaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı’na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Büyükada'da solunum yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan bir vatandaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı'na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


Olay, 19 Aralık'ta Büyükada'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında bir vatandaş solunum yetmezliği nedeniyle rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşadığını ancak bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına tıbbi tahliye için haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuna alınan vatandaş, sağlık ekipleri nezaretinde Maltepe Limanı'na getirildi. Burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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