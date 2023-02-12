İhlas Haber Ajansı

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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 200 personel deprem bölgesinde

İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 200 personelin 8 araçla deprem bölgesinde aralıksız görev yaptığını duyurdu.


Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden derinden sarsmıştı. Türkiye'den ve dünyadan pek çok ekip ve yardımseverler de deprem bölgesindeki çalışmalara katılıp yaraları sarmaya hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımla; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 200 personelin 8 araçla birlikte deprem bölgelerinde olduğu ve aralıksız bir şekilde görev yaptığı bildirildi.

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