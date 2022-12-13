Sahil kenarlarında yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara 30 bin TL para cezası kesildi

Küçük boyda avlanan 1 ton 100 kilogram balığa el konulurken, tekne sahibi 2 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi.

CİMER-TİMER hatlarından yapılan ihbar doğrultusunda Karaburun, Yeniköy, Ormanlı, Akpınar, Ağaçlı kıyı sahil kenarlarında ticari balık avcılığı yapanlara yönelik dün denetim yapıldı. Denetime, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri katıldı.

Eş zamanlı yapılan denetimlerde Gırgır, Ortasu, Trol teknelerin Ruhsatları tezkereleri , Balık boy ölçümleri, Bagis cihazı, İstihsal av malzemeleri, Nakil araç kontrolleri yapıldı. 2 adet ortasu teknesinde yasadışı küçük boyda 52 kasa İstavrit balığı, 15 kasa Lüfer balığı olmak üzere yaklaşık 1 ton 100 kilogram küçük boyda balığa el konuldu. El konulan balıklar mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Küçük boyda Su Ürünleri avcılığı yapan tekne sahibi 2 kişiye toplam 30 bin TL idari para cezası uygulandı.