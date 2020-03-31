İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı.

Bu yasağa uymayan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.


Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un sahillerinin boş kaldığı görülürken, bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı dikkat çekti. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan sahilde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda bulunan spor aletleri ile spor yaptı. Yasağa uymayan ve Caddebostan sahilde bulunan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.