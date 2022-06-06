Sahne sanatları öğrencilerinin performansı ayakta alkışlandı

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenlerine öğrencilerin aileleri ve Büyükçekmeceli sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Mezuniyet töreni renkli gösterilere sahne oldu.

Büyükçekmece Halk Akademileri Sahne Sanatları mezuniyet törenlerinde Ercan Sönmez, Poyraz Tat ve Orçin Arabacı eğitmenliğinde bağlama, gitar ve keman mezuniyet gösterisi, Ozan Akanaras eğitmenliğinde bağlama mezuniyet gösterisi ve Samet Kölemen, Ömer Bozan, Aytaç Bölük, Şener Günay, Nedim Ayaser eğitmenliğinde halk oyunları mezuniyet gösterileri gerçekleşti. Halk akademisi öğrencileri seslendirdikleri şarkılar ve sergiledikleri etkileyici performanslarla ayakta alkışlandı. Mezuniyet törenlerinin finalinde Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından Halk Akademisi Eğitmenlerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına çiçek takdim edildi.