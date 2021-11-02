Şahoviçi soykırımında ölenler, Bağcılar'da anıldı

Boşnakların göç etmesinde en etkili olan katliamlardan biri olan Şahoviçi Soykırımı'nda hayatını kaybedenler 97 yıl sonra Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Katliamlara rağmen Boşnakların hala ayakta olduğunu söyleyen AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kansu, “Boşnaklar kıyamete kadar var olacaklar” dedi.

Bağcılar Belediyesi ile Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Şahoviçi ve Kolaşin Soykırımı'nın 97. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda İstanbul'da yaşayan Boşnaklar bir araya geldi. Türkiye'de ilk defa Şahoviçi ile ilgili bir toplantı yapıldığı için duygulandığını söyleyen AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kansu, “Bu katliamdan sonra kafileler halinde gidilecek tek yer vardı orada Anadolu. Gidecekleri başka yer yok o yüzden Türkiye'ye geldiler. Anadolu ve Türkiye Boşnaklar için ikinci vatan demiyorum. İnsanlık tarihini inceleyin katliam yaşayan milletler tarih sahnesinden silindiler. Başına 11 defa katliam geldiği halde Boşnaklar ayaktalar ve kıyamete kadar var olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Müslümanları ortadan kaldırmak istediler”

Şahoviçi köyünde yaşayan Boşnaklara yapılmış Sırp katliamının 7 Kasım 1924'te Karadağlı Komitacıların, jandarma kumandanı Boşko Boşkoviç'i öldürmesiyle başladığını söyleyen Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Serbo Rastoder, o dönem yaşananları şöyle anlattı: “Ancak suç Müslüman olan Jusuf Mehonjic'in üstüne yıkıldı. Mehonjic, cinayet işlendiğinde orada olmadığını kanıtlamasına rağmen Şahoviç ve Pavino Polye'de yaşanan katliamların nedeni olarak gösterildi. Boşkoviç'in cenazesinde intikam için hazırlıklar yapıldı. Boşnaklar kendi kaderlerine terk edildi. 9 Kasım 1924'te Şahoviç ve Pavino Polye köylerine girildi. Müslüman evleri yağmalanıp ateşe verildi. Müslümanlar 2 gün boyunca katledildi. Müslümanların ortadan kaldırılması için uygulanan bu katliamın yapıldığı dönem herhangi bir savaş dönemi değildi”.

Program sonunda Kansu, Rastoder ve Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı Erol Sevim'in de olduğu katılımcı grup, Şahoviçi Soykırım Sergisi'ni gezdi.