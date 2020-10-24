Sahte belgelerle milyon liralık vurgun yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da devlet kurumlarının adını kullanarak, kurum adı ve logosu bulunan sahte evraklar düzenleyip ticari taksi, servis plakası ve çeşitli kiralamalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli şahısların 4 milyon liralık sahte ticari taksi ve servis plakası sattıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarının adını kullanarak, kurum adı ve logosu bulunan sahte evraklar düzenleyip Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan noterlerden ruhsat çıkartarak sahte ticari taksi plakası, sahte tahditli servis plakası elde edildiği, ayrıca kamu kurumlarına ait olduğu iddia edilerek Sarıyer ilçesinde 1 adet 3 katlı yalı, Ataşehir ilçesinde 2 adet rezidans dairesi ve Fatihte bulunan bir üniversite hastanesi kampüsünde tesis kiralaması ile alakalı çok sayıda kişinin dolandırıldığının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalayabilmek için 21 Ekim 2020 tarihinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli Kaan K.'yı(30) Gaziosmanpaşa'da, Sinan Ö.(38) ve Ahmet Ö.(35) isimli şahısları ise Sultanbeyli ‘de yakalayarak gözaltına aldı.

4 milyon liralık sahte ticari taksi satmışlar

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, 1 milyon 300 bin lira, 2 milyon ve 600 bin lira karşılığında 3 adet sahte ticari taksi sattıkları, 65 bin lira karşılığında sahte L plakalı tahditli servis plakası sattıkları, bir şahıstan 1 adet yalı, 2 adet lüks daire, tıp fakültesinde tesis, Sarıyer ilçesinde 3 katlı daire kiralanması için 265 bin lira aldıkları ve çok sayıda nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Ekim'de Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden Sinan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Kaan K. ve Ahmet Ö. “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.