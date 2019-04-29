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Sahte "EFT" belgesi ile araç sahiplerini dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı

İstanbul başta olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonda, noterlerde araç sahiplerine sahte EFT belgeleri göstererek otomobillerini üzerine alarak dolandırıcılık yapan 12 kişilik çete çökertildi.

Operasyon anı kameralara yansırken, 4 lüks otomobil ise ele geçirildi.


İstanbul'da son günlerde noterde araç satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların polise yaptıkları şikayetlerin artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından dolandırıcılık yapan şahısların kimlikleri belirlendi. Yapılan çalışmada ekipler, şüphelilerin otomobilini satmaya çalışan kişilerle alıcı olarak irtibata geçtikten sonra fiyatta anlaşarak noterde buluştuklarını öğrendi.


Sahte EFT belgesiyle dolandırdılar


Buluşmak için bankaların kapanmasına yakın saatleri tercih eden şüphelilerin otomobil satıcısı kişiye sahte EFT belgesi göstererek parayı bankaya yatırmış gibi yaptıkları tespit edildi. Mağdurun EFT belgesine inanarak satış sözleşmesine imza atmasının ardından şüphelileri aracı alarak oradan ayrıldıkları, mağdurun ise ertesi gün banka hesabına baktığında dolandırıldığını fark ettiği belirtildi.


Operasyon anı kamerada


Dolandırıcıların sisteminin çözülmesinin ardından harekete geçen polis, İstanbul, Samsun, Kayseri, Erzurum ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaylara katıldığı öğrenilen 12 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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