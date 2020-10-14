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Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmaları sürerken 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmaları sürerken 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Titizlikle sürdürürken çalışmalar kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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