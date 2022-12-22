Sahte içkiden ölüm davasında mütalaa açıklandı

Bahçelievler'de sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı içkiyi satan kişinin ‘olası kastla ölüme neden olma' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatlarını talep etti.

Bahçelievler'de Sevim Şenkaya'nın sahte içkiden hayatını kaybetmesine ilişkin 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Salih Özgen ve Ercan Padak ile sanık avukatı hazır bulundu.

“Ölümcül bir şey olsa ben de içmezdim”

Tutuksuz sanık Ercan Padak'ın mütalaada yer verilen ifadesinde, “Tekstil ürünü sattığım kamyoncular bazen bana içki getirirlerdi. Bu içkilerden içerdim. Kaçak yolla temin ettiğim bu içkilerden son 2 yıldır Salih Özgen de benden alırdı. Olaydan 2 gün önce Salih Özgen'e 2 viski verdim. Ölümcül bir şey olsa ben de içmezdim” dediğine yer verildi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Ercan Padak'ın Salih Özgen'e içki verdiğinin sabit olduğunu, Özgen'in de içkiyi maktul Sevim Şenkaya'ya götürdüğünü, kendisinin de içkiden içtiğini, maktulenin Salih Özgen gittikten sonra ve ertesi gün içmeye devam ettiğini ve sonrasında bu nedenle hayatını kaybettiğini anlattı. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 6 adet şişedeki içkinin ölüme neden olabileceğinin belirtildiği mütalaada, buna göre Ercan Padak'ın "olası kastla" maktulenin ölümüne neden olduğu belirtildi. Sanıklar Salih Özgen ve İbrahim Bozkurt'un suçu işledikleri ve iştirak ettiklerine ilişkin kesin delil bulunamadığı ifade edilen mütalaada, Ercan Padak'ın üzerine atılı ‘olası kastla öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer iki sanığın ise delil yetersizliğinden beraatları talep edildi. Duruşma, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için 5 gün sonraya ertelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sevim Şenkaya'nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Sevim Şenkaya'ya sahte alkolü veren arkadaşı sanık Salih Özgen'in bu alkolü sanık Ercan Padak'tan temin ettiği belirtilmişti. Sanık Ercan Padak ise ifadesinde içki sattığını ancak sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediğini söylemişti. İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı. Maktulün otopsi raporunda da ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilmişti. İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında ‘olası kast ile öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.