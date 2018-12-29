Sahte polis adliyede kıskıvrak yakalandı

Polis gibi davranıp, polis kıyafetleri giyerek Bakırköy Adliyesine giren E.Ş. (37) ve yanında bulunan S.T. şüpheli davranışlarının fark edilmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığını söyleyen ve sahte kimliği ile kurusıkı tabancası olan şahsın davranışlarından şüphelenen adliye polisleri, E.Ş.'nin polis kartını istedi. Kartın sahte olmasının anlaşılmasının ardından E.Ş. ekipler tarafından gözaltına alındı.

E.Ş. emniyet sorgusunda, polis üniformasını Şirinevler'de bulunan polis malzemeleri satan bir yerden aldığını, eskiden Bayrampaşa'da manavlık yaptığını söyledi. Şahıs adliye polisleri tarafından sorgusunun yapılması için Kartaltepe Karakoluna gönderildi.

Şüphelinin üzerinde emniyette, polis amblemli iki adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği Üye Kimlik Kartı, Emniyet ve Huzur Polis Gazetesi Tanıtım Kartı, kurusıkı tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.