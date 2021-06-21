Sahte polis kimliği ve rozetiyle adliyeye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Anadolu Adalet Sarayı'na üzerinde ‘komiser' yazan sahte polis kimliği ve rozetiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı. ‘Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin polis üniformasıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 15 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. Adliyenin C Blok zemin katında bulunan girişten içeri giren Emrah Ş.(39) özel güvenlik görevlilerine ‘polisim' diyerek üzerini aratmak istemedi. Güvenlik görevlilerinin polis kimliğini ibraz etmesini istediğinde şüpheli Emrah Ş. cüzdanında bulunan polis rozetini ve polis kimliği kartını gösterdi. Polis kimlik kartının üzerinden bulunan fotoğrafın sivil fotoğraf olmasından ve şahsın tedirgin davranışlarından şüphelenen güvenlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, üzerine ‘komiser' yazan polis kartının sahte olduğunu tespit etti.

Şüpheli Emrah Ş.'nin üst aramasında ele geçirilen, sahte polis kimliği ve polis rozeti, sürücü belgesi, engelli kart tipi olan ücretsiz taşıma kartı ile nüfus cüzdanına el konularak inceleme yapılmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

“Vasilik işlemleri için adliyeye geldim”

Şüpheli Emrah Ş. emniyetteki ifadesinde, “Rize Kalkandere Cezaevi'nden izinli olarak çıkarak vasilik işlemlerini halletmek amacıyla İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldim. Adliyeye C Blok Zemin kat giriş kapısından giriş yapacağım sırada, cüzdanımın içerisinde bulunan kendime ait Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını gösterirken, kapıdaki özel güvenlik görevlisi, cüzdanımın içinde bulunan polis rozeti ve polis kimlik kartımı da gördü. Özel güvenlik görevlisi bana, ‘Bu sahte' dedi. Ben de sahte olduğunu doğruladım ve renkli fotokopi olduğunu söyledim. Bunu söylemem üzerine kimliğimin doğruluğunu teyit etmek amacıyla giriş kapısına polis memuru çağırdılar. Akabinde beni adliyenin polis merkezine getirdiler” dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen Emrah Ş., “görevi yaptırmamak için direnme” , “resmi belgede sahtecilik” ve “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” suçlarından adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi, “resmi belgede sahtecilik” suçundan haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Polis üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları çıktı

Öte yandan, hakkında ‘mala zarar verme', ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık', ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme', ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından suç kaydı bulunan şüpheli Emrah Ş.'nin sosyal medya hesabından polis üniforması giyerek paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.