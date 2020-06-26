“Şair Ceketli Çocuk” anıldı

Maltepe Belediyesi, Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi, “Şair Ceketli Çocuk” Kâzım Koyuncu'yu 15. ölüm yıl dönümünde düzenlediği programla andı. Belgesel yapımcısı-gazeteci Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp sunduğu “Sanat Duvarları Aşar” isimli program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın youtube kanalından ve instagram hesabından canlı yayımlandı. Yayına Kâzım Koyuncu'nun kardeşi, müzisyen Niyazi Koyuncu konuk oldu. Kâzım Koyuncu'nun, çok samimi, olağanüstü bir adam olduğuna değinen Niyazi Koyuncu, “Ağabeyim, müzisyen olmasaydı bir sinemacı ya da bir tiyatrocu, yazar olsaydı da çok sevilebilirdi çünkü inandığı her şeyi yapabilen, emek veren olağanüstü bir adamdı. Sadece ağabeyim değildi. Öyle arkadaşlarla tanışıyorum ki bana Kâzım Ağabey dediklerinde onları küçük kardeşim olarak görüyorum. Ağabeyim bütün evlerde var. Yozgat'ta, Diyarbakır'da, İzmir'de evlerde Kâzım şarkısı çalışıyor. Kâzım Koyuncu deyince samimiyet çıkıyor karşıma. Tertemiz yüzü, gülümsemesi çıkıyor. Babam Cavit Koyuncu ‘Kâzım hiç çocuk olmadı. Beni çok etkilemiştir. Hep kocaman bir adamdı.' derdi” diye konuştu. Babasının Artvin Hopa için, ülke için çok değerli bir insan olduğuna değinen Niyazi Koyuncu, “Babamızdan bu vicdanı aldık. Biz herkesi seviyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik. Ağabeyim sanatıyla bunu herkese gösterdi” dedi.

Kâzım Koyuncu'nun, Artvin Hopa'da birincilikle İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandığını ifade eden Niyazi Koyuncu, “Herkes Kaymakam, vali olmasını bekliyordu. Okulu bıraktı. Yıllar sonra ağabeyime sordum babam bir şey dedi mi diye. Hayır dedi. ‘Babam sırtımı sıvazladı. Kaymakam olsan iyi olurdu ama müzisyen oğlum daha fazla insana ulaştın. Seninle gurur duyuyorum' dedi. Babam çok büyük destekçisi oldu. Ticari müzik yapmadı. Beni isteyen görsün, araştırsın, bulsun derdi. Bugünde olsaydı başka bir sözü olacaktı” diye konuştu. Ağabeyinin Karadeniz için bir şeyler yapmayı kendisine borç bildiğini ifade eden Niyazi Koyuncu, “Ağabeyim, babaannemin, dedemin, köyümün türküsünün yeni, modern bir hareketle kalıcı olmasını istedi. Bu yöredeki diller, kültürler yok olmasın istiyordu. Geleneksel halk müziklerini Rock'n Roll ile birleştirip dünya turu yapmak istiyordu. Hayali buydu. Nasıl mutlu oluyorsan onu yap. Hayat çok kısa. Bir hayat bir hayal kur ve onu yaşa diyordu.” Şeklinde sözlerini sürdürdü.