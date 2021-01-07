Şair doktordan sağlık çalışanlarına şarkılı teşekkür

Avni Anıl'dan Selahattin İçli'ye ve Amir Ateş'e kadar birçok ünlü bestekâr tarafında şiirleri bestelenen, Türkiye'de Türk sanat müziğinin oscarı kabul edilen ve TRT işbirliğiyle düzenlenen Amasya Altın Elma Beste Yarışması'nda, “Ben Sana Aşık Oldum” eseri ile Türkiye birincisi olan 42 yıllık İç Hastalıkları Uzmanı Doktor ve şair Hüseyin Balkancı, Covid-19 nedeni ile zor günler geçiren meslektaşlarına yazdığı bir şarkı ile teşekkür etti.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Hüseyin Balkancı'nın yazdığı “Teşekkür Borçluyum Sağlıkçım Sana” isimli yepyeni şarkıyı, Bahçeşehir Musiki Derneği Şefi ve TRT İstanbul Radyosu'nun sevilen Türk sanat müziği sanatçısı Cengizhan Sönmez besteledi. Derneğin solistleri tarafından seslendirilen şarkı YouTube'da yayınlandı. Bahçeşehir Musiki Derneği Başkanı Ali Topçu, “Bahçeşehir Musiki Derneği'mizin hazırlamış olduğu bu çalışmayı, kendi hayatlarından önce insanlığın hayatları için mücadele veren değerli sağlık çalışanlarımıza armağan ediyor, tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden kutluyoruz” ifadelerini kullandı.