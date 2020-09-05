Şair Haydar Ergülen, Küçükçekmece kütüphanelerine konuk oldu

“Karşılığını Bulamamış Sorular”, “Sırat Şiirleri” “40 Şiir ve Bir” gibi şiirleri ve yazılarıyla öne çıkan şairlerden Haydar Ergülen, Küçükçekmece Belediyesi Millet Kütüphanesi'ne konuk oldu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı Çamlık'a kazandırılan ve tamamı ahşaptan yapılan Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden şair Haydar Ergülen'e, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Kütüphaneler Koordinatörleri eşlik etti. Aşk, acı, yalnızlık, kırılganlık gibi ana temalar ekseninde gelişen şiirlerinde kendine özgü imgeleri kullanan şair, ziyaretinde şiire ve hayata dair bir sohbet gerçekleştirdi.

Küçükçekmece'de okurlarıyla buluşacak

Tamamı birbirine geçmeli tahtalardan oluşan Millet Kütüphanesi'ni gezen Ergülen, beğenisini dile getirirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç'tan Küçükçekmece'de hayata geçirilmesi planlanan kültür-sanat projelerini dinledi.

Şiir başta olmak üzere deneme dalında da birçok esere imza atan ve şiir kitaplarıyla ödüllere layık görülen Ergülen, önümüzdeki günlerde Küçükçekmece Belediyesince düzenlenmesi planlanan kültür-sanat projelerinde Küçükçekmeceli okurlarıyla bir araya gelecek.