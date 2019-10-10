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Şair Nabi öğrencileri yeni spor sahasına kavuştu

Eyüpsultan Alibeyköy Şair Nabi İlkokulu öğrencileri yeni spor sahasına kavuştu.


Eyüpsultan Belediyesi'nin en son eğitim projesi Alibeyköy Şair Nabi İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okulun spor sahası yenilenerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. Spor sahasının açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Sizlere desteğimizi artıracağız”


Başkan Deniz Köken açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “23 Nisan'da okulumuza kreş açmıştık. Şimdi de okulumuza spor sahası açmak nasip oldu. Sizler başarılı oldukça bizler sizlere desteğimizi artıracağız. Sizler için kütüphaneler, etüt alanları oluşturacağız. Çocuklarımızın eğitimle ilgili sorunları olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu sahamız da hayırlı uğurlu olsun. Eyüpsultan'da 19 yaşının altında 109 bin genç var. Onların hepsinin spor yapmalarını, koşmalarını, yüzmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü imkanı sizlere sağlayacağız.”


Açılışta kurdele kesiminin ardından sahada minikler mini maç gerçekleştirdi. İlk vuruşu ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gerçekleştirdi. Ayrıca okul bahçesinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

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