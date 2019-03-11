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Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi

Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ünlü şairin tedavi altında olduğunu twitter hesabından yaptığı "Gitme Usta" paylaşımıyla duyurdu.


Ünlü şair ve yazar İsmet Özel kalp krizi geçirdi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık 74 yaşındaki ünlü şairin kalp krizi geçirdiğini twitter hesabından duyurdu.


Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel'e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Kınık, bir süre sonra yaptığı paylaşımında ise, “Arkadaşlar Cerrahpaşada İsmet Özel'in anjiyodan çıktığını, durumunun stabil olduğunu ve by-pass ameliyatına hazırlandığını şimdi ilettiler” şeklinde paylaşımda bulundu.

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