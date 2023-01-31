Sakarya Mahallesi'ne tapu müjdesi

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'nde uzun yıllardır mülkiyet problemi olan taşınmazlardan 32 adet parsele tapu müjdesi geldi.

Davalı olarak geçen taşınmazlardan 32 adet parselle ilgili davanın sonuçlanması üzerine bu parseller Maliye Hazinesi mülkiyetine geçti. Bu sayede söz konusu parseller içerisinde oturan vatandaşlara tapu alma yolu açılmış oldu.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Deniz Köken, "Eyüpsultan'da yılların birikmiş ve kangren haline gelmiş meselelerini komşularımızın da desteğiyle çözüyoruz. Sakarya Mahallesi'nde bu problem bizim için çok önemliydi, ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden bugüne takip ediyorlar. Hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşlar konu ile ilgili detaylı bilgiye Eyüpsultan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ulaşabilir.