Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı sergisi Harbiye'de açıldı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını anlatan sergi Harbiye Askeri Müzesinde açıldı. Sergiye gelen bir vatandaş gençlerin bu yerlere gelerek ecdadının kahramanlıklarını görmesi gerektiğini söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında, muharebenin tüm detaylarının en ince ayrıntılarıyla anlatıldığı sergi Harbiye Askeri Müzesinde açıldı. “Muharebenin 100. Yılı” sergisinde, o dönem kullanılan silahlar, askeri teçhizatlar, askerlerin kıyafetleri gibi birçok tarihi eser yer alıyor. Sergiye gelenleri ilk olarak, Türk ve Yunan ordusunun askeri şeması karşılıyor. Şemada en dikkat çeken detay ise iki ordunun rütbelilerin arasındaki yaş farkı. Türk ordusunun rütbelilerin Yunan ordusuna göre çok daha genç olduğu görülüyor. Sergide, iki ordunun askeri gücü, mühimmat, silah, araç sayısı gibi değerler de şema ve tablolarla karşılaştırmalı olarak gösteriliyor.

“Çal Dağı Muharebesi” bölümü ilgi çekiyor

Sergide “Çal Dağı Muharebesi”nin anlatıldığı bir bölüm de bulunuyor. Muharebe alanının minyatür halinin canlandırıldığı bölüm “Çal Dağı”nın savaştaki yeri ve önemini gösteriyor. Burada, “Çal Dağı”nda başarısız olunsaydı Türk ordusunun cephesinin yarılabileceği, böylece Yunan ordusunun Ankara'ya doğru ilerleyeceği anlatılıyor. Muharebenin seyrini değiştirdiği belirtilen “Çal Dağı Muharebesi” maketi ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümlerden.

Muharebenin 100'üncü yılında

“Atalarımızla bir kez daha övünç duyduk”

Gençlerin müzelere gelerek atalarının kahramanlıklarını görmesi gerektiğini dile getiren Mehmet Akkuş, “Bu müzeyi gezmek bizim milli duygularımızı kabarttı. Atalarımızla bir kez daha övünç duyduk. Bu savaşı tekrar maket üzerinde olsa da görmek verilen mücadelenin kutsallığını bir kez daha anlamamızı sağladı. Bütün genç nesillerin mutlaka buralara gelip atalarının, ecdadının kahramanlıklarını görmesi bizim için çok önemlidir. Bizi en çok etkileyen bölüm silah ve teçhizat bölümü oldu. Ordunun ne zorluklarla savaştığı, ne kadar büyük bir yokluk içerisinde büyük bir zaferin kazanıldığını görmüş olduk. Düşman ordusuyla kıyasladığımızda arada büyük bir fark olduğunu, milli inancın galip olduğunu görmüş olduk. Bu da bize bir övünç kaynağı oldu” dedi.

Felçli haliyle müzeleri geziyor

Felçli olmasına rağmen müzeleri dolaştığını ve bundan keyif aldığını söyleyen Soydan Koçbaş ise, “O anları yeniden yaşamak için buraya geldim. Felçliyim ama bu halimle her gün bir müze geziyorum. Dün de Beşiktaş'ta müzeye gittim. Tarihi eserleri görmek için her gün bir yere gidiyorum” diye konuştu.

Son derece etkileyici görsel ve bilgilendirici içerikleriyle, Sakarya Muharebesi'nin tüm detaylarının anlatıldığı sergi ziyaretçilerini bekliyor.