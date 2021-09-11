İhlas Haber Ajansı

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Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü

Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığından kurtuldu ve Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’e döndü.

Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığından kurtuldu ve Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e döndü.


Fatih Karagümrük karşılaşmasında Beşiktaş formasını ilk kez giyen ve attığı golle galibiyeti getiren Alex Teixeira, bu mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmış ve antrenmanlara çıkmamıştı. Yoğun tedavi programı sonrasında iyileşen yıldız futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetişti ve ilk 11'de sahaya çıktı.

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