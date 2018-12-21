Sakura kadın teknisyenleri tabuları yıktı

Daikin Türkiye, 2017 yılında eğitimlerine başladığı sakura kadın teknisyenler projesi ile iklimlendirme sektöründe ‘erkek işi' olarak bilinen teknisyenlik alanına kalifiye kadın iş gücü kazandırdı. Bugün şirket bünyesinde çalışan 43 kadın teknisyen, ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek kurulumlarda yer alıyor, arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyor.

Daikin Türkiye, kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sektöre kazandırdığı kadın bayileri ve teknisyenleriyle birlikte iklimlendirme alanına farklı bir soluk getirdi. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve Daikin'in kadın girişimcilere destek olmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiği Sakura Projesi, girişimci kadınlara iklimlendirme sektöründe bir kapı açmıştı. Daikin Türkiye, 2017 yılında eğitimlerine başladığı sakura kadın teknisyenler projesi ile de ‘erkek işi' denilen teknik alana kalifiye kadın iş gücü kazandırıyor. Yapılan bilgilendirmede; bugün Daikin Türkiye bünyesinde çalışan 43 kadın teknisyen, ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek kurulumlarda yer alıyor, arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyor.

Proje ile ilgili bilgilendirmede; Daikin'in kadınların her iş kolunda var olabileceğini göstermek ve markanın müşterilerine sunduğu hizmette fark oluşturma fikriyle doğdu. Japonya'da servis teknisyeni olarak çalışan kadınlardan ilham alan uygulama, "Türkiye'de de neden olmasın?" düşüncesiyle hayata geçti. Daikin, sakura kadın teknisyenler projesi kapsamında yapılacak eğitim programını Türkiye genelinde hizmet veren 500 yetkili servisiyle paylaşırken ve kadın teknisyen arayışı bayiler üzerinden duyuruldu. Aday görüşmelerini satış sonrası hizmetler ve Daikin Akademi yöneticileri gerçekleştirilirken ve uygun kadın adaylar eğitim programına dahil edildi. 12 günlük eğitim programı boyunca ‘split klima temel soğutma eğitimi', ‘müşteri memnuniyeti eğitimi', ‘split sky multi eğitimi', ‘kombi-temel ısıtma eğitimi' ve ‘PDS kazien eğitimi' alan kadın teknisyenler, işe hazır hale geldi. Proje çerçevesinde 3'üncü etap teknisyenler Aralık ayı itibariyle şirket münhasır servislerinde çalışma hayatlarına başladı.

13 ilde, 43 kadın teknisyen işbaşı yaptı

Program kapsamında ilk olarak 13 farklı ilden 23 kadın teknisyenin işbaşı yaptığını söyleyen Daikin CEO'su Hasan Önder, programla ilgili şu detayları paylaştı: "Kurum felsefemizde yer aldığı gibi içinde yaşadığımız topluma değer katan ve çalışanlarına fırsat eşitliği sunan bir şirket olarak, kadınlarımızı desteklemek, onları ekonomiye ve sektörümüze kazandırmak bizim için çok önemli. Başlangıçta bu programı pilot şehirler olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da deneyelim diye düşünmüştük. Ancak Bursa'dan Konya'ya, Mardin'den Diyarbakır'a kadar 13 farklı ilden başvuru aldık. İkinci ve üçüncü etaplarda toplam 20 kişi programa dahil oldu. Şu anda toplam 43 kadın teknisyen ile devam ediyoruz. Her biri çok başarılı, azimli ve yetenekli bu kadınlarımız ile sektörde yepyeni bir sayfa açtık. Onlar sadece kendi hikayelerinin kahramanı değil, aynı zamanda hem sektörümüz hem de ülkemiz için öncü ve örnek kadınlar. Şirket olarak Temmuz 2011'de yola çıkarken şirket bünyesinde 54 olan kadın çalışan sayımız bugün 406'ya çıktı. Sadece beyaz yakalı çalışan sayımızda değil, mavi yakalı çalışan sayımızda da artış söz konusu. Bünyemizde çalışan çok başarılı kadın kaynak ustalarımız var, şirketimizin düzenlediği Kaynak Olimpiyatları'ndan her yıl ödülle dönüyorlar. Sakura kadın girişimci destekleme projesi ve sakura kadın teknisyenler projesi gibi fark oluşturan programlarla kadınların iş hayatında eşit şartlarda ve etkin bir şekilde yer almasına katkıda bulunuyoruz. Kadın girişimcilere ve teknisyenlere yönelik Sakura Projesi ile TEGEP'in Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasının Toplumsal Katkıda Fark oluşturan Gelişim Projesi kategorisinde 'en iyi' proje ödülüne layık görüldük. Şirket olarak bir yandan fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda hem beyaz hem de mavi yakalı kadın çalışan oranımızı yüzde 30'lardan daha yukarı çıkarmak için çalışırken, diğer yandan kadınların mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak işgücüne katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz".

Hedef, 4 yılda 100 kadın teknisyene ulaşmak

"Sakura kadın teknisyenler programı ile hedefimiz, 2020 yılında 100 kadın teknisyenimizle birlikte sahada hizmet vermek" diyen Daikin Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Aralık ayıyla birlikte eğitimlerini ve stajlarını tamamlayan 43 kadın teknisyen ile sahada hizmet verdiklerini söyledi.

Ayrıca; şirketin kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği sakura kadın teknisyenler programı için müzisyen Dilek Kavraal tarafından özel bir beste ve film de yapıldığı belirtildi. Kadınların cesareti ve kararlılığı önünde kimsenin duramayacağını vurgulayan 'Yaparım' adlı şarkı ve film, #BenimKızımYapar, #BenimEşimYapar ve #BenimAnnemYapar hashtag'leri ile Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medyada yayınlanmıştı. ‘Çiçekler takmana gerek yok, dallarımı kırma yeter', ‘Işıklar yakmana gerek yok, güneşin önünde durma yeter' ve ‘Yaparım dediysem yaparım' gibi güçlü ifadelerin yer aldığı 'yaparım' şarkısı, Daikin kadınlarının kararlılığını ve bunların önünde kimsenin duramayacağını yansıtıyor.