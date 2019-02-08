Sala'dan üzücü haber

Manş Denizi'nde enkazı bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.

Dorset Polisi, enkazı bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğunu resmi olarak açıkladı. 28 yaşındaki Sala, Nantes'tan Cardiff'e transfer olmuş ve yeni takımına katılmak üzere küçük bir uçakla yola çıkmıştı. 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş ve arama çalışmalarından sonuç alınmayınca futbolcu ve pilotun hayatından umut kesilmişti. Kaybolan uçağın enkazı 3 Şubat'ta bulunmuş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Dün karaya çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğu resmen açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, Sala ve uçuşu gerçekleştiren pilotun ailelerine bilgilendirmenin yapıldığı ve ailelere profesyonel ekiplerce psikolojik destek sağlandığı belirtildi.