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Salah'tan 5374 dakikada 50 gol

Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de ilk 50 golünü 5374 dakika içerisinde kaydetti.

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de ilk 50 golünü 5374 dakika içerisinde kaydetti.


Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti. Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere'de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer'ın ardından bu alanda ikinci isim oldu. Premier Lig'de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:


Alan Shearer: 5337 dakika


Mohamed Salah: 5374 dakika


Fernando Torres: 5483 dakika


Ruud Van Nistelrooy: 5600 dakika


Sergio George: 5710 dakika

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