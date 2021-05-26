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Saldırdığı kişi piknik tüpüyle kafasına vurdu, o anlar kamerada

Büyükçekmece’de tartıştığı kişi piknik tüpüyle başına vuran adam yere yığılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de tartıştığı kişi piknik tüpüyle başına vuran adam yere yığılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü akıllara Düğün Dernek filmindeki tüple dövme sahnesini getirdi.


Büyükçekmece'de iddiaya göre alkol alan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri kaldırımda yürüyen diğer kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise yerde gördüğü piknik tüpünü alarak saldıran kişinin kafasına vurdu. Darbelerin etkisiyle şahıs yere yığılırken, tüpü eline alan kişiyse yerdeki adama vurmaya devam etti. Kısa bir süre sonra ayağa kalkan kişi, sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler akıllara Düğün Dernek filminde yer alan tüple dövme sahnesini getirdi.

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