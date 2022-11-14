Saldırıda hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı

Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırıda hayatını kaybeden, anne kız Arzu Yağmur Uçar için Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları, ve oyuncu baba Nurettin Uçar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve sevenleri katıldı. Kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu. Arzu Özsoy tabutunun başına gelen öğretmen arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü. Anne Neşe Özsoy'un ise ayakta güçlükle durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından anne kızın cenazeleri defnedilmek üzere Kozlu Mezarlığına götürüldü.

“Biz bunun gereğini yapacağız ama şu an acımızı yaşamak için buradayız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ne yazık ki 6 kardeşimizi hanin bir saldırı sonucu kaybettik. Arzu ve Yağmur kardeşlerimiz de onlardan birisiydi. Masum anne ve kızı sadece hafta sonunu birlikte geçirmek için çıktıkları bir yerde hiçbir şeyden habersiz katledilmeleri olayıdır. Biz öyle bir inanca mensubuz ki. Bir cana kıyanın, tüm canlara kıydığı dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Arzu kardeşimize ve kızı yağmur kardeşimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine Allah sabırlar eylesin. Biz bu terör eylemelerine çokta yeni değiliz. Çevresi ateş çemberi ile dolu olan bir bölge de coğrafya da aslında barışın huzurun sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir. Biz bunun gereğini yapacağız ama şuan acımızı yaşamak için buradayız. Cumhurbaşkanımızın da tüm ailelere milletimize bir kez daha başsağlığı geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.