Salgın döneminin en başarılı ekonomilerinden biri Türkiye

Türkiye, salgını en iyi yöneten ülkelerden biri olma başarısının yanında salgın döneminde ekonomiyi de en iyi yöneten ülkeler arasında oldu. Bloomberg'in yayınladığı pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listesinde ilk üçe giren Türkiye'nin başarısı bir kez daha tescillendi.

Pandeminin etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde, üretim ve ticari faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülkenin ekonomisi gerileme kaydetti. Türkiye ise hem sağlık alanında hem de ekonomi de salgını en iyi yöneten ülkeler arasında gösterildi. Türkiye'nin başarısı, ABD merkezli Bloomberg'in pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucunda tescillendi.

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomileri yer alırken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı. Araştırmaya göre Türkiye, Çin ve Endonezya'nın ardından ekonomisi salgından en az zarar gören 3. ülke oldu. Araştırmaya göre aynı dönemdi ABD ekonomisi yüzde 5, İngiltere yüze 9,9 İspanya ise yüzde 12 daraldı.