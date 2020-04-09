Salgın meslek tercihlerine de etki etti, 10 öğrenciden 6'sı tercihini değiştirdi

Korona virüs salgınının öğrencilerin meslek seçimini etkilediğini belirten Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “10 öğrenciden 6'sı tercihini değiştirdi. Öğrenciler daha çok sağlıkla ilgili ya da uzaktan da çalışabilecekleri meslekleri tercih etmeye başladı” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Lise Geçiş Sınavı (LGS) konuları belli oldu. 12'nci sınıfların YKS tarihi değişerek 25–26 Temmuz'a ertelenirken, YKS'de öğrenciler 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. 8'inci sınıflar için 7 Haziran olan sınav tarihi değişmese de sınavın kapsamı 1'inci dönem MEB müfredatı olacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınavlara konular dâhilinde hazırlandığını ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversite tercihlerinde korona virüs salgını da etkili olacak. Öğrenciler meslek tercihlerini değiştiriyor” diye konuştu.

“Uzaktan çalışacakları meslekleri tercih ediyorlar”

Her 10 öğrenciden 6'sının meslek tercihlerini değiştirdiğini belirten Gayretli, “Korona virüs salgını tercihlerde büyük rol oynuyor. Öğrenciler daha çok sağlıkla ilgili ya da uzaktan da çalışabilecekleri meslekleri tercih etmeye başladı. Sağlıkla ilgili tüm branşların yanında, web tasarımcılığı, mobil uygulama geliştiriciliği, robot ve genetik mühendisliği, yapay zekâ uzmanlığı da en popüler mesleklerden olacak gibi gözüküyor” dedi.

“Farklılık gördük”

Online deneme sınavları ile öğrencileri sınavlara hazırladıklarını ifade eden Gayretli, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlarımız da üniversite ve meslek tercihlerinde öğrencilerin yanında. Bu süreçte danışmanlarımızın yaptığı görüşmeler sonrası öğrencilerin yapmayı planladığı tercihlerde farklılık olduğunu gördük. Korona virüs salgını meslek tercihine kadar etki etti” ifadelerini kullandı.